Öğrencinin faizi, vatandaşın borçları siliniyor! 100 kritik düzenleme

AK Parti, KYK borç faizlerinin silinmesinden EYT'ye kadar birçok önemli konunun yer alacağı torba yasa teklifini ikiye bölerek TBMM gündemine taşıyacak. EYT ve ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler ikinci torba teklifte yer alacak.

TALEP YAĞDI

AK Parti'nin, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifinde yer alacak düzenlemeler için bakanlıklardan talep yağdı. İstenen maddelerin sayısı 100'ü bulunca paketin ikiye bölünmesi görüşü benimsendi.

Bu hafta içinde verilecek ilk torba yasa teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan bazıları şöyle:

"Kur korumalı mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması. 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi. 50 liraya kadar olan yemek bedelleri için vergi indirimi getirilmesi."

1 MİLYON ÇOCUĞA ANAOKULU DESTEĞİ BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelere anaokulu desteğinin ilk kez olacağını ve bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacaklarını bildirdi.

500 MİLYON TL KAYNAK

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına anaokulu desteği hakkında konuşan Yanık, şunları söyledi: "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak ve bu ayın inşallah ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Şöyle, 3294 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım yararlanıcısı olan ailelerimizin anaokuluna başlayan çocuklarına anaokulu için ödedikleri sabit miktar neyse onu doğrudan biz karşılıyoruz." Şu ana kadar 1 milyona kadar çocuğun anaokulu desteğini sağlama projeksiyonunu yaptıkları bilgisini veren Bakan Yanık, yıllık ortalama 500 milyon liralık kaynak ayırdıklarını aktardı. Projenin Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak yaptıkları bir çalışma olduğunu söyleyen Yanık, "Vatandaş kendisi ekstra hiçbir şey yapmayacak. Herhangi bir başvuru, herhangi bir takip, herhangi bir yerden bir parayı çekip başka bir yere yatırmak yok. Sadece çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında Ulusal Hane Ziyareti programından bahsettiğini hatırlatan Yanık, program kapsamında Türkiye'deki 26 milyon hanenin fotoğrafını çekerek, hane ihtiyaçlarının tespitlerine yönelik çalışma yapmak istediklerini belirtti. Bakan Yanık, detay programlarla vatandaşların hayatının herhangi bir noktasında, ihtiyaç duyduğunda devleti yanında bulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Yanık, hanedeki çocuk sayısına göre, çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi ve ekledi: "Burada da 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu 550 ve 5 ve üzerine de 650 lira destek sağlıyoruz."

İÇ GÜVENLİK AKADEMİSİ

Torbada bakanlıklar ve bazı kamu kurumlarının işleyişlerine ilişkin teknik düzenlemeler de yer alıyor.

FETÖ ile mücadele kapsamında kapatılan İç Güvenlik Akademisi'nin tekrar açılması, korucuların özlük hakları, Ulaştırma Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun yapısına ilişkin maddeler de bulunuyor.

İkinci ve önemli torba yasa teklifinin ise bütçe sonrasında TBMM gündemine taşınması planlanıyor. Bu da düzenlemenin en geç aralık ayında yapılacağı anlamına geliyor.

EYT VE YEŞİL PASAPORT

Bu pakette ise ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kademeli düzenlemenin de yine ikinci torbada yer alması bekleniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN