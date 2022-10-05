Zincir market çalışanı arkadaşı ile şakalaşırken ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da iş yerinde şakalaştığı arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 08:47
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Berk Batı, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. Batı, taksirli ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk Batı (21) ile Resul Ilık (27) iş yerinde şakalaşırken, mağaza çıkış kapısına çarparak düşen iki arkadaş bu sırada kırılan kapı camıyla yaralanmıştı.
Resul Ilık hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Berk Batı tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız