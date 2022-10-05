Benzin ve motorine yeni zam geliyor, LPG'ye indirim
6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor. Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor
Kaynak : NTV
Eklenme : 05 Ekim 2022 09:33
BENZİN VE MOTORİNE ZAM, LPG'YE İNDİRİM
6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.
Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19,86 satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız