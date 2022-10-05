FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 10:32
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelenmesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız