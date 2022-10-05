CHP'den Mersin'deki soruşturmaya tepki: Terörle bizi ilişkilendirmek istediler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda büyükşehir belediye daire başkanının da gözaltına alınmasına ilişkin, "Seçim öncesi çok kirli propaganda yaptılar. Terörle bizi ilişkilendirmek istediler." dedi.

Torun, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bir kumpasla karşı karşıya olduklarını ileri süren Torun, "Üstelik bu kumpası kuranlar ülkeyi yönetenler. Seçim öncesi çok kirli propaganda yaptılar. Terörle bizi ilişkilendirmek istediler. Bu iftiralar gerçekleşmeyince kendi görev alanında olan olayı açıklayamayınca da belediyelerimize yüklenmeye çalışıyorlar. Bu kumpaslarınız bize işlemez, bunu bilin." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin göreve geldiklerinden bu yana vatandaşların sorunlarının çözüme odaklandıklarını dile getiren Torun, atılan hiçbir çamurun belediyelere bulaşmayacağını söyledi.

Torun, gözaltına alınan 14 kişinin soruşturma raporu ve adli sicilinin temiz olduğunu dile getirdi.

Gözaltına alınanlardan birinin şehit çocuğu olduğunu bildiren Torun, İçişleri Bakanı Soylu'yu istifaya davet etti.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de yargının silah olarak kullanıldığını savundu.

Erkek, "Bu insanları sabahın çok erken saatinde gözaltına aldılar. Çocuklarının yanında. Çocukları düşünmediler. O travmayı düşünmediler. İnsanların lekelenmeme hakkını hiç düşünmediler. Sonra ne oldu, hepsi serbest bırakıldı. Serbest bırakmak zorunda kaldılar. Biz tüm ifadeleri, dosyayı inceledik, dosya bomboş." diye konuştu.