Karaman'da çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın öldü
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 12:30
Dudu Berk (63), Sinci köyündeki evinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğradı.
Kadının çığlıkları üzerine bahçeye gelenler köpeği uzaklaştırdı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ise Berk'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız