Bakan Nebati'den 'dalga geçenlerere' cevap: O zaman nörologlara gitsinler
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nöroiktisatla ilgili dalga geçmişler, o zaman nörologlara gitsinler. 'Nöroiktisat diye bir şey yok' diyorlarsa ben ne yapayım." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 12:50
Nebati, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım" sözünün tartışılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Nebati, "Nöroiktisatla ilgili dalga geçmişler, o zaman nörologlara gitsinler.
'Nöroiktisat diye bir şey yok' diyorlarsa ben ne yapayım. Cuma günü cevap vereceğim." diye konuştu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız