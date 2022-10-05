Bakan Bozdağ: Talimatı aldık, Anayasa değişiklik çalışmalarına başlıyoruz
Bakan Bozdağ: Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Ekim 2022 13:30
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." dedi.
Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti.
Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız