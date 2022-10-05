Bakanlık müfettişleri Ataşehir'deki hastanede denetim yaptı
Ataşehir'de yoğun bakımdaki hastanın maruz kaldığı skandal olayın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler söz konusu hastanede denetim yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 17:36
İstanbul Ataşehir'de bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde personellerin yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.
Konu ile ilgili hemen harekete geçen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler, söz konusu hastanede denetim yaptı.
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Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2022