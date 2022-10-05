Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un yeni görüntüleri
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, gerçek yol şartlarında test edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor'' ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda yerli otomobilin sürüş testinden görüntüler de paylaşıldı.
29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlanmaya devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un yeni görüntüleri
GERÇEK YOL KOŞULLARINDA TEST EDİLDİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, gerçek yol koşullarında test edilen araç yer aldı. TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, ''Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.
TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?
Yerli otomobil TOGG, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız