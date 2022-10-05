Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bugün evinde bir araya gelerek, bir görüşme yapacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız