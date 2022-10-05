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Sağlık Müdürlüğü'nden sağlık ekibine saldırı olayı ile ilgili açıklama

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kuşadası ilçesinde tedavisi için kendisini almaya gelen sağlık ekibine saldıran ve sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs ile ilgili açıklama yaparak konunun takipçisi oldukları belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 16:48
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Sağlık Müdürlüğü'nden sağlık ekibine saldırı olayı ile ilgili açıklama

Olay, Kıbrıs Caddesi üzerinde 4 Ekim Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde hareketsiz yatan bir vatandaş ihbarına giden sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaptığı esnada, alkollü olduğu ileri sürülen vatandaş tarafından bir anda sözlü hakaret ve fiziki saldırıya uğradı. Yakınlarda bir otele sığınan sağlık ekipleri polis ekiplerine haber verdi. Kolluk kuvveti gelmeden bir anda ayaklanan vatandaş, kendisi için gelen ambulansa zarar vermeye başladı. Ambulansın çeşitli yerlerine defalarca taş atan alkollü şahıs, sağlık arabasına ciddi hasar verdi. Daha sonra hızını alamayan saldırgan ambulansın kapısını açarak kırmaya başladı. Sağlık arabasının camlarının kırıldığı esnada çevre sakinleri daha fazla dayanamayarak tepki göstermeye başladı. Çevre sakinlerine küfürle karşılık veren alkollü şahsa, birkaç vatandaş tarafından meydan dayağı atıldı. Polisin gelmesinin ardından son bulan olayda alkollü şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

"Şiddetin her türlüsünün her yerde son bulmasını temenni ediyoruz"

Olayın ardından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "05.10.2022 tarihinde saat 00:23 de Kuşadası ilçemizde yerde yatan şahıs ihbarı ile vakaya 6 dakika gibi kısa sürede giden, vakaya müdahil olmak için orada bulunan 112 ekibimize ve ambulans aracımıza şahıs tarafından saldırıda bulunulmuş, mesai arkadaşlarımıza sözlü ve fili müdahalede bulunulmuştur. Şahıs, araya giren vatandaşların müdahalesi ile etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. İl Müdürlüğümüzün de bizzat takip ettiği olayda, adli süreç başlatılmış ve şahıs gözaltına alınmıştır. 112 ekibimizde görevli çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; şiddetin her türlüsünün her yerde son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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