Dolar 18,58 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,58 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 18:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5730
|18,5740
|18,5810
|18,5820
|Avro
|18,5230
|18,5240
|18,3090
|18,3100
|Sterlin
|21,2030
|21,3090
|20,8400
|20,9450
|İsviçre Frangı
|18,8950
|18,9900
|18,8080
|18,9020
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5430
|18,6230
|18,5510
|18,6310
|Avro
|18,4830
|18,5630
|18,2690
|18,3490
|Sterlin
|21,1430
|21,3530
|20,7800
|20,9900