7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar

Bir şirkete ait 7 hafif ticari araç, 1 Ekim'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki iş yeri önünde park halindeyken çekicilere yüklenip çalındı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, 4 aracın Yaylapınar Mahallesi'ne, 3 aracın ise Kılıçarslan Mahallesi'ne götürüldüğünü saptadı. Ekipler çalışmasını bu mahalleler üzerinde yoğunlaştırdı.

Araçlar her iki mahallede ağaçlık araziye terk edilmiş halde bulundu.

2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, 25 suç kaydı bulunan Abdülkadir Renkliçağlar, 23 kaydı olan Ekrem Özpınar, 3 kaydı bulunan Ömer Faruk A. ve 2 kaydı olan Gizem Ç.'yi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan sorgusunda araçları çekiciye Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar'ın yüklediği, Ömer Faruk A.'nın da çalınan araçların saklanması için yer temin ettiği belirlendi. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı, parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Gizem Ç., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar tutuklandı, Ömer Faruk A. da adli kontrolle serbest bırakıldı. Araçlar ise sahiplerine teslim edildi.