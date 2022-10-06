Kılıçdaroğlu teklifi partiden saklamış

Başörtüsüne yasal güvence hedefiyle mini teklif sunan CHP'nin, parti içinden yükselebilecek aykırı seslere karşı çalışmayı sır gibi sakladığı öğrenildi. CHP'nin önceki gün Meclis Başkanlığı'na sunduğu 'başörtüsü yasa' teklifinin Genel Merkez tarafından sır gibi saklandığı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın kurmayları dışında partililere duyurulmadan hazırlandığı ortaya çıktı

HUZURSUZLUK ÇIKARABİLİR

CHP kulislerinde, parti içinde çatlak seslerinin çıkmaması için kanun teklifinin Parti Meclisi ve MYK'da tartışmaya açılmadığı iddia ediliyor.

Kaynaklar, "Yasa tasarısının CHP içinde huzursuzluk çıkartabilecek nitelikte olduğunu" ifade ederken, "tam bir sessizlik içinde sunulan kanun teklifinin handikaplar da barındırdığı" da düşünülüyor.

Uğur Duyan