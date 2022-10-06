Motorine bir zam daha geliyor
7 Ekim itibariyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor
Kaynak : NTV
Eklenme : 06 Ekim 2022 08:51
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Gece yarısında pompaya yansıyan benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.
7 Ekim itibariyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.56 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız