Ataşehir'deki özel hastanede skandal olayda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu.

Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR

Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor.

Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Skandal görüntüler üzerine soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.

"BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.'nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da kelimeler anlaşılmıyor. Hürriyet'in haberine göre, paraları tutan hemşire ise "Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız" dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, "Al bu paraları k... sok desene N." deyip gülmeye başlıyor.

SES KAYDI DA ÇIKTI

Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında "Hiç monitör ötmedi" diyen hemşireye, erkek görevli "Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye" yanıtını veriyor. Kadın hemşire de "Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim" diyor ve ardından doktoru arayarak "Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?" diye soruyor.

BEŞ HASTA ÖLMÜŞ

Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30'da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.