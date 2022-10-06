Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup

İşçi ve işveren tarafı gelir vergisi düzenlemesi için harekete geçti.

Türk-İş ve TİSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gonderdi.

İşçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi.

İşçi konfederasyonları gelir vergisi dilimi nedeniyle ücret kayıplarına dikkat çekiyordu.

Yılbaşında maaşı brüt 13 bin 43 lira olan bir çalışan ocak ayında net 10 bin lira kazanıyor. Ancak vergi dilimlerine girmesi nedeniyle bu maaş aralık ayında 9 bin 143 liraya geriliyor.

Bu çalışan nisan ayında ikinci, ağustosta üçüncü vergi dilimi üzerinden vergilendiriliyor. Ocak ayında yüzde 15, ağustosta yüzde 27 vergi ödüyor. Vergi nedeniyle çalışanın gelirinde yıllık 6 bin 949 lira kayıp oluyor.