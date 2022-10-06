Vatmanın dikkati genç kızın hayatını kurtardı
Samsun'da yaya geçidinden kulaklıkla geçen ve gelen treni duymayan genç kızı, vatmanın dikkati kurtardı
Eklenme : 06 Ekim 2022 12:49
Vatmanın dikkati genç kızın hayatını kurtardı
Samsun'da yaya geçidinden kulaklıkla geçen ve gelen treni duymayan genç kızı, vatmanın dikkati kurtardı.
Genç kızın treni görmediğini ve duymadığını fark eden vatman Yasemin Danışmaz, acil fren uygulayarak 60 tonluk treni durdurmayı başardı.
Çarpmanın şiddetiyle yere düşen 18 yaşındaki Simay Taşabat ''Uyku sersemiydim. Kulaklık kafa dağıtmak için iyi oluyor ama az kalsın kendimiz dağılıyorduk'' dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız