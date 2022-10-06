AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yoğun bakımdaki hastaya kötü muameleyle ilgili açıklama
"Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 14:11
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki özel hastanede yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulmasında sorumluluğu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.
Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız