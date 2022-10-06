Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Sıfır faizle nakit derdine son!..
Sıfır faizle nakit derdine son!..
Sponsorlu İçerik
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Eski TBB Başkanı Feyzioğlu Lefkoşa büyükelçiliğine atandı
Eski TBB Başkanı Feyzioğlu Lefkoşa büyükelçiliğine atandı
Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev aynı karede
Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev aynı karede
Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Kararname yayınladı: İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi
Kararname yayınladı: İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi
Togg otoyolda: Osmangazi'den geçerek yol testi yaptılar
Togg otoyolda: Osmangazi'den geçerek yol testi yaptılar
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup
Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup
Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Pirinç ve bakliyatta fiyat yukarı yönlü hızlandı
Pirinç ve bakliyatta fiyat yukarı yönlü hızlandı
THY uçağının lastiği patladı
THY uçağının lastiği patladı
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamadı, vatandaşlar TOGG'u bekliyor
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamadı, vatandaşlar TOGG'u bekliyor
Eylülde en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Eylülde en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Hakim 'can güvenliğim yok' dedi, duruşmayı terk etti
Hakim 'can güvenliğim yok' dedi, duruşmayı terk etti
Bakan Bilgin'den 90 bin işçiye kadro açıklaması: Kasım'da sonlandıracağız
Bakan Bilgin'den 90 bin işçiye kadro açıklaması: Kasım'da sonlandıracağız
Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin yayın yasağı
Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin yayın yasağı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi
Okullar açıldığından bu yana elektriği yoktu, Vali 1 günde çözdü
Okullar açıldığından bu yana elektriği yoktu, Vali 1 günde çözdü
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Tezkere geçti, Mehmetçik Dünya Kupası'na gidiyor
Tezkere geçti, Mehmetçik Dünya Kupası'na gidiyor
Benzin ve motorine yeni zam, LPG'ye indirim geldi
Benzin ve motorine yeni zam, LPG'ye indirim geldi
Rektörden yeni öğrencilere gece çıkışları için 'vampirli' uyarı
Rektörden yeni öğrencilere gece çıkışları için 'vampirli' uyarı
Özel hastane ve Başsavcılıktan skandal görüntülere açıklama
Özel hastane ve Başsavcılıktan skandal görüntülere açıklama
Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte TOGG'un yeni görüntüleri
Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte TOGG'un yeni görüntüleri
CHP Anayasa değişikliğine destek verecek mi? Kılıçdaroğlu açıkladı
CHP Anayasa değişikliğine destek verecek mi? Kılıçdaroğlu açıkladı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve sözleşmeliler kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 15:49
Yazdır
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik

Ali Yalçın, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi süreciyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin taleplerinin 6'ncı dönem toplu sözleşmede yer aldığını anımsatan Yalçın, toplantıda konunun genel çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Yalçın, şöyle konuştu:

"Memur-Sen olarak, bizim buradaki temel yaklaşımımız, kamuda kadrolu, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımların olmasından ziyade kamuda bir bütünlüğün olması, istihdamın bu anlamda tekleşmesi ve mevzuatın da tek tipleşmesi boyutuyla bir süreç yönetimi yapıyoruz. Kamu, bu kadar dağınıklığı kaldırmaz. Bu memnuniyet getirmediği gibi çalışma barışını da bozuyor. Aynı işi yapan farklı statüde insanlar aynı kurumda, aynı büroda çalışmaya devam ediyorlar ve bu çalışma barışını hiçbir zaman sağlamıyor."

- "Keyfiliklerin ortadan kalkmasını istiyoruz"

Memur-Sen'in gayretleriyle 2011 ve 2013'te birçok kamu görevlisinin kadroya alındığını anımsatan Yalçın, bugün de 600 bine yaklaşan sayıda personelin kadroya geçirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Devam eden sürecin istişareyle bir noktaya geleceğini düşündüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Şunu anlayışla karşılıyoruz, mevcut düzenlemenin, 657'nin 4/B kısmı bazı istihdamda zorlanılan teknik personel konusunda bir ruhsat olarak kamuda zaten getirilmişti, bu yine aynen dursun. Bu konuda kamunun bazen istihdamda zorlandığı alanlara ilişkin özel ruhsat olarak bu işlesin. Sözleşmeli olup kadroya geçmek istemeyen bazı kısımlar var, onlar evet kalsın. Ama geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz. Temel gayretimiz bu. Çünkü bu anlamdaki çeşitlilik hem çalışanı mutsuz ediyor hem örgütlü yapılar olarak bizi yoruyor hem de kamu buradan herhangi bir şey elde etmiyor. Sadece huzursuzluk elde edilmiş oluyor. Bunun mali bir yükü de yok. Zaten bu ödeme yapılıyor çalışanlara. Zaten çalışanın mali haklarında bu düzenleme yapıldığında çok ciddi mali bir iyileştirme söz konusu değil."

CHP'li Kırşehir Belediyesinde bazı sözleşmeli çalışanların işten atıldığını anımsatan Yalçın, bu keyfiliklerin ortadan kalkmasını, insanların güvenceye kavuşmalarını istediklerini söyledi.

Yalçın, 4/C'den 4/B'ye geçemeyip arafta kalanlarla ilgili tartışmaların da sürdüğünü dile getirerek, bunlara gerek olmadığını ve temel yaklaşımlarının belli olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuyla ilgili özverili çalışmalarını gördüklerini anlatan Yalçın, sonuçta herkesi memnun edecek bir çalışmaya vesile olmak istediklerini söyledi.

Yalçın, "Az önceki görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz." dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup
Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup
Kamu-Sen Başkanı Kahveci, Bakan Bilgin'i ziyaret etti
Kamu-Sen Başkanı Kahveci, Bakan Bilgin'i ziyaret etti
Sağlık-Sen: Tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz
Sağlık-Sen: Tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz
UMED'den 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' açıklaması
UMED'den 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' açıklaması
TÜRK-İŞ: Bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın
TÜRK-İŞ: Bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın
Eğitim-İş öğretmenlerle ilgili bazı düzenlemelerin geri çekilmesi için yürüyüş düzenledi
Eğitim-İş öğretmenlerle ilgili bazı düzenlemelerin geri çekilmesi için yürüyüş düzenledi

Bu Habere Tepkiniz

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Arka Sokaklar'ın Pınar'ını görenler şoke oldu!

Arka Sokaklar'ın Pınar'ını görenler şoke oldu!

Adını ilk kez "Akademi Türkiye"de duyuran ve ardından Arka Sokaklar'da oyunculuk yaparak kariyerinde ilerleyen Pınar Aydın, şimdilerde görenleri şoke ediyor. Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyaya damgasını vururken, imajıyla da beğeni topladı.