Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Türkiye bunu ilk kez duyacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT 1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye'de 120'nin altında terörist kaldığını belirterek, "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, "Tendürek Dağı temiz, Kars Çemçe Madur tertemiz. Karadeniz tertemiz. Kış operasyonlarına başladık. Eren-Abluka operasyonları yapıyoruz. Karadeniz'de 'Terörist ne zaman gelecek?' Nerden gelecek diye Bayburt'tan, Gümüşhane'ye, Trabzon'a, Rize'ye ve Artvin'e kadar herkes tedirginlik içerisindeydi. Biz bunlarla bir yerde karşılaşacağız beklentisi söz konusuydu. Bugün Karadeniz tertemiz, Bingöl tertemiz, Erzurum, Elazığ tertemiz. Buraların kırsallarında

terörist vardı. Hakkari ile Hatay arasında terör koridoru kurulmak isteniyor. Bu terör koridorunu kurmak için bizim karşımızdaki bütün sistemler bunu desteklediler. Eğer biz Afrin'e Zeytin Dalı Operasyonu'nu yapmasak, DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmasak, Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamış olsaydık şu anda Gaziantep'ten, Hatay'dan, Kilis'ten, sürekli karşıdan havan ve bomba yiyen bir anlayışla karşı karşıya kalırdık. Biz bir taraftan içerde terör örgütlerinin istismar ettiği alanları daralttık. Kırsalda 120'nin altında terörist var, bu sayı giderek azalıyor. Burada Türkiye tarihinin en büyük mücadelesini veriyor" diye konuştu.

"Bu yıl sadece 39 kişi terör örgütüne katıldı"

Bu yıl sadece 39 kişinin terör örgütüne katıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Terörün finansmanını kestik. İstikrar sadece ekonomik değildir, aynı zamanda güvenlik istikrardır. Bu yıl sadece 39 kişi terör örgütüne katıldı, sadece bire bile tahammülümüz yok. İknayla geleni direkt adalete teslim ediyoruz. Bu 120 terörist nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafyada tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz" diye konuştu.

"Avrupa uyuşturucu piyasasını PKK yönetiyor"

Bu yıl 90 milyon ton kök kenevir yakaladıklarını açıklayan Bakan Soylu, "Avrupa uyuşturucu piyasasını PKK yönetiyor. Avrupa'nın uyuşturucu raporlarında var. Göründüğünden daha büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Uyuşturucu satıcısı büyük bir networkün büyük bir parçası. Oradan elde edilen para bütün dünya uyuşturucu piyasasını ayakta tutuyor" diye konuştu.

"Metruk binaların 103 binini yıktık"

Metamfetaminin insanın hem vücuduna hem aklına çoklu kötü etkileri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "2016-2017 yıllarında metruk binalarla ilgili çalışma yaptık. Bazı yerlerde uyuşturucunun yüzde 48'i buralarda kullanılıyor. Metruk binaların 103 binini metruk olmaktan çıkardık. Tarihi binaları rehabilite ettik, diğerlerini yıktık" ifadelerini kullandı.

Bataklık Operasyonu

Bataklık Operasyonu'na kendisine gelen bir telefonla başladıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Milyarlarca liraya el kondu. Bu uyuşturucudan gelen gelire el koyma operasyonuydu. Oralardan gelecek yargı kararları ile beraber uyuşturucudan gelen gelirlere el konmaktı amaç, o el de konulmuş oldu" dedi.

"Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız"

Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacaklarını ve Türkiye'nin bunu ilk kez duyacağını belirten Bakan Soylu, "Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içerden çıkması ihtimali zordur. Biz buna projeli operasyon diyoruz. Bir şebekeyi çözmemiz lazım. En önemli projelerden biri narkolog oldu. Her yakaladığımız uyuşturucu satıcısına form verdik. Sen nerede kullanmaya başladın, anne baban var mı, kaç yaşında kullanmaya başladın? Geçen yıl 260 bin civarında gözaltımız vardı" diye konuştu.

"İllerimizi 42, ilçelerimizi 32 kriterle incelemeye başladık"

Türkiye'nin uyuşturucu konusunda riskli olan ilinin hangisi olduğunun belirlenmesi için bir inceleme başlattıklarını söyleyen Bakan Soylu, "İllerimizi 42, ilçelerimizi 32 kriterle incelemeye başladık. 15 Temmuz olduğunda Türkiye'de hapishanelerdeki uyuşturucu kullanıp satanların sayısı 35 bin civarındaydı. Şu anda 115 binin üzerinde. Biz bu sıkı mücadeleyi ortaya koymasaydık Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı durumla karşı karşıya kalırdık. Avrupa ülkelerinde yaşayanların yüzde 28'i hayatında bir kere uyuşturucu kullanmış, bizde bu oran yüzde 3.1" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucunun doğudan geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Eroin, kök kenevir dediğimiz onun PKK ile bağı var. Doğudan giren uyuşturucuların yüzde 75'i eskiden batıda yakalanırdı. 15 Temmuz'dan sonra biz uyuşturucunun yüzde 74-75'ini üç vilayette yakalıyoruz. Hakkari, Van, Ağrı. Orada kurduğumuz sistem başarılı oldu. Türkiye'ye girmeden caydırıcı bir etki ortaya koyduk. 2021'de 22 ton eroin yakaladık, şu anda yakaladığımız ton 7.5 ton. Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de 20'ydi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, yüzde 11'i arkadaşlarının evinde, yüzde 7-8'i arabada, yüzde 3'ü parklarda kullanıyor. Yüzde 55'inin düzenli bir işi var. Yüzde 91'inin anne ve babası yaşıyor. Yüzde 86.7'si aile fertleri ile birlikte yaşıyor. Uyuşturucu kullananlarının annelerinin yüzde 92'si ev hanımı" dedi.