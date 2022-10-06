Uzun süredir aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Hacısüleymanoğulları" olarak anılan çıkar amaçlı suç ağına yönelik 2 Haziran'da operasyon düzenlenmiş, o tarihte yurt dışında firari olarak görünen çete lideri A.O.H. yakalanamamıştı.

Soruşturma dosyasında beş aydır firari olarak yer alan şüpheli A.O.H.'nin illegal yollarla yurt dışından ülkeye giriş yaptığı saptandı. Sarıyer'de izine rastlanan zanlının, ilçede bulunan lüks bir rezidansta saklandığı belirlendi. Önceki gün söz konusu rezidansa baskın yapan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde 1 glock marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör 25 fişek, 29 parça içime hazır halde bulunan mariana olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 92 bin lira para ele geçirildi. Firari şüpheli ifade işlemleri için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlı, tamamlanan işlemlerin ardından dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.O.H., cezaevine gönderildi.