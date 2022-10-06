Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 20:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Prag Kalesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız