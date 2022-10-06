Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki tarihi golü Sivasspor'dan
DG Sivasspor-Ballkani maçında 37. saniyede gol atan Sivassporlu futbolcu Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 20:44
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'yi ağırlıyor. Sivasspor 37. saniyede Fredrik Ulvestad'ın attığı golle öne geçti.
Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız