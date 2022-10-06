Hayalini gerçekleştirdi, kullandığı otobüs gelin arabası oldu

Belediyenin 5 yıllık şoförü 30 yaşındaki Savaş Yaşlak ile 30 yaşındaki şoför Gözde Altun, 2 sene önce tanıştı. Çift, 2 yılın ardından dünya evine girmeye karar verdi. Altun çifti, gelin arabası olarak da tanışmalarına vesile olan belediye otobüsünü kullanmayı tercih etti.

Gelinliğiyle otobüs kullandı

Çift, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan izin alarak, kullandıkları otobüsü gelin arabası yaptı. Genç çift, süslettikleri otobüsle önce kuaföre ardından fotoğraf çekimine gitti. Oradan da çift, konvoy eşliğinde düğün salonuna geçti. Gelinlikle şoför koltuğuna oturan Gözde Altun'u gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otobüs şoförlüğünün çocukluk hayali, otobüsün gelin arabası olmasının da 10 yıllık hayali olduğunu söyleyen Gözde Altun, "Benim bu hayalimi gerçekleştiren iş arkadaşlarım olmuştu. Eşimde benim gibi şoför olunca bu hayali gerçekleştirmek istedik. Ayrıca otobüs sürmek benim çocukluk hayalimdi. Bunu gerçekleştirince otobüsü gelin arabası yapmak istedik" diye konuştu.