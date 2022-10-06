Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'dan ayrıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 23:03
Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız