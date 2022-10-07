7 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüşecek, G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi Kapanış Oturumu'na katılacak.

(Cakarta)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kaya Otel'de düzenlenecek Yargı Teşkilatı Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/10.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Akdeniz Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Otizm Gündüzlü Bakım Merkezini ziyaret edecek, Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Mersin/10.00-14.55)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, Belediyeyi, Koyulhisar ilçesi Aydınlar köyü TOKİ Örnek Konutları Açılış Töreni'ne katılacak, Suşehri'nde Kaymakamlığı, Belediyeyi, esnafı, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sivas/11.00-17.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde "Göç" konulu basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.30)

5- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/11.00-15.30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, okul açılışına iştirak edecek.

(Erzurum/11.00/13.15/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılacak.

(Sakarya/08.45)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Pınarbaşı Eskiyassıpınar Mahallesi Cemevi Açılışı ile Tohum ve Koyun Dağıtım Töreni'ne katılacak, Tarım Sektör Temsilcileri Buluşması'na iştirak edecek.

(Kayseri/14.00/17.00/18.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Özel Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak, restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan tarihi Valilik binasını, Uzun Sokak esnafını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00/14.30/15.30/16.00/16.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB liderleri, gayriresmi zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Prag)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gerede Merkez Erkek Kur'an Kursu, Sakarya Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camisi, "Değişen Dünyada Cami ve Fonksiyonları" 11. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu açılış programlarına ve Şeyh Edebali Camisi'nde Mevlid Kandili Özel Programı'na iştirak edecek.

(Bolu/10.00/Sakarya/12.00/15.00/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın toplantısının ardından partisinin önceki dönem milletvekili, il ve ilçe başkanlarıyla buluşacak, STK toplantısı ve Lezzet Festivali açılış törenine katılacak, esnaf ziyareti ve Gençlik Buluşması programından sonra kafe ziyaretinde bulunacak.

(Adana/10.00/11.00/14.00/16.00/17.30/18.30/19.30)

2- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda yarı final maçları yapılacak, klasman mücadelelerine devam edilecek. Türkiye, Vodafone Park'ta yarı final maçında Özbekistan'la karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya'da ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Lodz/18.30)

4- Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Gaziantep/20.00)

5- Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasının açılış maçında Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor karşılaşacak.

(Adana/20.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak. Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesi Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00)

8- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası mücadelesi Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak, organizasyonun ilk gününde elemeler yapılacak.

(Mersin)