Alevi çalışması bugün açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılı başında Alevi toplumunun sorunlarının giderilmesi konusunda çalışma başlatılması için ilgili bakanlıklara talimat vermişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 58 ilde bulunan bin 585 cemevi valiler, kaymakamlar, il kültür turizm müdürleri, müftüler ve diğer devlet yetkilileri tarafından tek tek ziyaret edildi. Alevi dedeleri ve kanaat önderlerinin sorunları dinlenip talepleri alındı.

FİZİKİ İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

Cemevlerinden bina, tadilat, arsa tahsisi, yol, maddi yardım, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi, teşrifat, ses sistemi, su deposu, masa-sandalye, mutfak malzemeleri gibi konularda 8 bin 600 talep geldi. Bu taleplerin çoğu kısa sürede karşılandı. Bazı illerde ise Alevi toplumunun talepleri doğrultusunda sıfırdan cemevleri inşa edildi. İnşa süreçleri valiler ve kaymakamlar tarafından gün gün takip edildi.

ERDOĞAN'A RAPOR SUNULDU

Fiziki ihtiyaçların yanı sıra mevzuatla bazı sorunların giderilmesi için de çalışmalar yürütüldü. İçişleri Bakanı Danışmanı Ali Arif Özzeybek'in koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratları çok sayıda toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde önemli tavsiye kararları alındı. Ardından tüm çalışmalar ve tavsiyeler rapor olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

RAPORDA NELER VAR?

Raporda cemevlerinin imar ve bütçe sorunları ile ilgili kurumsal mevzuat düzenlemesi önerisi yer aldı. Bu kapsamda İmar Kanunu ve Belediyeler Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği belirtildi. Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin camilerde olduğu gibi devlet tarafından karşılanması tavsiye edildi. Her cemevine faaliyetlerini yürütebilmesi için 1 personel atanması gündeme alındı. Ayrıca tüm bu çalışmaların takibi için birim kurulması önerisi de raporda yer buldu.

Burak Doğan