Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği getireceklerini açıklamasından sonra, AK Parti'nin hukukçu kurmayları bu konudaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, anayasa değişikliğinin temel hak ve özgürlükleri düzenleyen maddeleri üzerinden yapılması, özellikle 10'uncu maddesindeki "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmünde bir değişikliğe gidilerek, başörtüsünün güvence altına alınabileceği değerlendirildi. Söz konusu hükmün devamına kılık-kıyafeti nedeniyle hiç kimsenin ayrımcılığa tabi tutulamayacağı, sınırlanamayacağına yönelik bir fıkra eklenebileceği yönünde görüşler tartışıldı. AK Parti kaynakları "Başörtüsünün temel hak ve özgürlükler çerçevesinde ele alınarak net bir çerçeve çizilmesi, bir daha geri dönülemeyecek şekilde düzenleme yapılması ve hazırlanacak metnin yoruma açık olmayacak şekilde düzenlenmesi üzerinde duruldu" dedi.

ANAYASADA LGBT TEDBİRİ

Toplantıda Türk aile yapısının güçlendirilmesine yönelik de değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasada 'Aile yapısını güçlendirecek adım atılmasına' yönelik açıklaması kapsamında 'Ailenin korunması' başlıklı 41'inci maddede değişikliğe gidilebileceği belirtildi. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, bu konuda henüz bir netlik olmadığını ancak değişiklik yapılmasına karar verilmesi durumunda anayasadaki aile tarifinin yeniden yapılacağını kaydetti. Mevcut anayasada 'Aile, Türk toplumun temelidir ve eşler arasındaki eşitliğe dayanır' hükmünde, 'eşler' ifadesi yerine 'kadın ve erkek' ifadesinin kullanılabileceği, böylece LGBT ve eş cinsellik gibi sapkın yapılara karşı bir anlamda tedbir alınacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları "Ailenin tarifi herhangi bir farklı yere çekilmeyecek şekilde net olarak yapılacaktır. Aile dendiğinde ailenin, kadın ve erkekten oluşan bir yapı olacağı netleştirilecek.

Yücel Kayaoğlu