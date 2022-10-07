Kılıçdaroğlu teklifi herkesten saklamış

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki açıklamasından CHP kurmaylarının da son dakikada haberdar olduğu konuşuluyor. CHP liderinin, başörtüsüne yönelik çalışmayı 6 ay önce dar bir ekiple başlattığı ve sızdırılmaması için de uyarıda bulunduğu, Altılı Masanın geçen pazar günü yapılan toplantısında da konunun gündeme gelmediği öğrenildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Basından öğrendim ben de" dedi. Bu çıkışa İyi Parti'den ise henüz 'resmi' bir açıklama yok. İYİ Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının 'Doğru bir hamle' olduğu değerlendirilmesi yapılırken, konuyu altılı masa gündemine getirmeden açıklama yapmasına yönelik tepkilerin olduğu dile getiriliyor.

CHP'nin üç maddeden oluşan kanun teklifinin içeriği belli oldu. Teklifin içinde başörtüsü kelimesinin geçmemesi dikkat çekti.

GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, başörtüsü konusunun daha önce masada defalarca konuşulduğunu ancak CHP liderinin açıklama yapacağını masada dile

getirmediğini belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Kılıçdaroğlu'nun bu girişimine desteğini ilk andan itibaren açıklamıştı.

Ferhat Ekinci