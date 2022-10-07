Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kamuda sözleşmelililer kadrolularla aynı işi yapıp farklı statüye sahip bu da anlaşmazlıkları oluşturuyor. Ana konumuz sözleşmeliler ile ilgili sorunlar.

Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolü ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut. Bunun toparlanması gerekiyor. Bu da tam bu zaman diliminde olmalı.

"Eskiden sözleşmeli çalışan istisnai bir durumdu"

657'deki 4b hükmü personel temininde sıkıntı yaşandığı durumlarda kullanılır. KPSS ile gerekli yetkinliği ölçülemeyen çalışanlarda, mesela acil teknik servis elemanı gerektiğinde kullanılırdı. Bu istisnai bir durumdu. Şimdi gelinen noktada sözleşmeli personel ana yola dönüştü. Bu durum son bulsun istiyoruz.

Keyfi işten çıkarma, alma durumları da ortadan kaldırmamız lazım. Aynı işi yapanlar arasında ayrım ortadan kalksın. Temel derdimiz bu.

Sözleşmeliden kamuya geçmen istemeyenler kalsın fakat isteyenler de kamuya geçsin.

Kamuya geçiş kimleri kapsıyor?

Kamuda kadroya geçişte 3+1 sistemine döndük. 550 bin kişiyi kapsayan bir kitleden söz ediyoruz. Ekim ayı içerisinde genel memnuniyeti oluşturacak bir çözüm bulacağız. Bu tartışmayı bitirmek ve kamuyu bir bütün olarak görmek lazım.