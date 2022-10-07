Bakan Kirişçi'den TOÇ BİR-SEN'e ziyaret

Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Sözleşme imzalandı...Başkent'e 3 yeni metro hattı geliyor
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Bin 200 yurt yönetim personeli alınacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Bin 200 yurt yönetim personeli alınacak
12 emekli amirale 'Montrö bildirisinden' 12 yıla kadar hapis istendi
12 emekli amirale 'Montrö bildirisinden' 12 yıla kadar hapis istendi
Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?
Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak?
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak
Alevi çalışması bugün açıklanıyor
Alevi çalışması bugün açıklanıyor
Grip olan acile koştu: 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor
Grip olan acile koştu: 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor
İlkokulda 'doçent' öğretmen
İlkokulda 'doçent' öğretmen
Özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 tutuklama
Özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 tutuklama
Sosyal medya teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Sosyal medya teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Maske takmayanlara kesilen cezalar siliniyor
Maske takmayanlara kesilen cezalar siliniyor
Erdoğan: Vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile görüşebiliriz
Erdoğan: Vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile görüşebiliriz
Motorine 3 günde 3. zam
Motorine 3 günde 3. zam
TÜİK'in anketine katılmayana 2 bin 977 lira para cezası
TÜİK'in anketine katılmayana 2 bin 977 lira para cezası
Skandal görüntülerin çekildiği özel hastaneden ikinci açıklama
Skandal görüntülerin çekildiği özel hastaneden ikinci açıklama
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Liderlerden partililere 'sahada olun' talimatı
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece bir başlangıç
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece bir başlangıç
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Ali Yalçın'dan sözleşmelilere kadro açıklaması: Ekimde bitirelim dedik
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Torba teklif ile milyonları ilgilendiren düzenlemeler yapılacak
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Bakan Bozdağ: Anayasa teklifini Pazartesi'ye kadar netleştireceğiz
Eski TBB Başkanı Feyzioğlu Lefkoşa büyükelçiliğine atandı
Eski TBB Başkanı Feyzioğlu Lefkoşa büyükelçiliğine atandı
Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev aynı karede
Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev aynı karede
Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri yayımlandı
Kararname yayınladı: İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi
Kararname yayınladı: İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi
Togg otoyolda: Osmangazi'den geçerek yol testi yaptılar
Togg otoyolda: Osmangazi'den geçerek yol testi yaptılar
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup
Türk-İş ve TİSK'ten gelir vergisinde düzenleme için Erdoğan'a mektup
Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
Adalet Bakanlığı anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kirişçi'den TOÇ BİR-SEN'e ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Toç Bir-Sen Genel Merkezini ziyaret etti

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ekim 2022 10:51
Yazdır
Bakan Kirişçi'den TOÇ BİR-SEN'e ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk'ün çalışma hayatına ilişkin konuları görüştüğü ziyarette; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Sabri Kızılkaya, Fatih Doğan, Zekeriya Yazıcı, Fikret Akdeniz, Musa Şen ve Harun Sarıdoğan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ile Tarım ve Orman Bakanı Basın Danışmanı Emin Avundukluoğlu yer aldı.

Toç Bir-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Öztürk, Bakan Kirişci'ye Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarının talep ve sorunlarını iletti.

Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan tüm Sözleşmelilere (TKDK personeli de dahil olmak üzere) kadro verilerek farklı istihdam statülerinden kaynaklanan sorunların çözüme kavuşturulması başta olmak üzere pek çok konudaki görüşlerini ve kamu çalışanlarının beklentilerini dile getirdi.

Bakan Kirişci'ye ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını da ifade eden Genel Başkan Öztürk, hem ziyaretleri hem de bakanlık çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasındaki yaklaşımı, kendisine ilettikleri talep ve beklentiler ile yürütülen çalışmalara gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Kirişci de Genel Başkan Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini yetkili sendika olarak Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu çalışanları adına yürüttükleri çalışmalar nedeniyle tebrik ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bahçeli'ye hakaret eden Saadet'li Ümit Çebi disipline sevk edildi
Bahçeli'ye hakaret eden Saadet'li Ümit Çebi disipline sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü
Kılıçdaroğlu teklifi herkesten saklamış
Kılıçdaroğlu teklifi herkesten saklamış
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
66 vekil aranıyor... AK Parti'de çoğunluk için hesaplar başladı
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Anayasa teklifinde 'aile ve LGBT' konusuna da değinilecek
Alevi çalışması bugün açıklanıyor
Alevi çalışması bugün açıklanıyor

Bu Habere Tepkiniz

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinden ne zamana kadar vazgeçilebilir?

Emeklilik talebinde bulunan bir kamu personeli, emekli olacağını belirttiği tarihten önce veya emeklilik talep tarihinden 1 ay önce, emeklilik talebinden vazgeçebilir. Ancak emekliliğe sevk onayı alındıktan sonra, emeklilik talebinden vazgeçilemez.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte son 7 yıl hizmet hesabı nasıl yapılır?

Emeklilikte, 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Meğer Keloğlan'ın Fatma'sı...

Meğer Keloğlan'ın Fatma'sı...

​Eski filmlerin unutulmayan ve her defasında sürekli izlenen efsane filmi Keloğlan'ın Fatma'sı görenleri şaşırtıyor!