Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da 8 ilçeye yabancı kaydı yapılmayacak
Bakan Soylu:"Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 11:59
Bakan Soylu:"Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak"Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız