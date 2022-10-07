Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü
Bebeğin annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 13:36
Gaziantep'te evlerinde 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde, annesi de yaralı şekilde bulundu.
Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde yaralama olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede bıçaklanarak öldürülen 2 aylık bebek M.Ş'nin cansız bedenine ulaştı.
Evde kollarından yaralı halde bulunan anne N.Ş. ise sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız