Ekonomistlere göre cari açık 3 milyar 67 milyon dolar olmasını bekliyor

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ekim Salı günü açıklanacak Ağustos 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 67 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 2 milyar 500 milyon dolar ile 3 milyar 600 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 54,5 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 45 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 585 milyon dolar olmuştu.