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Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığında sadece "kadro ve pozisyonlarında bulunan personele" üretimi teşvik priminin ödenebileceğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygunluğu İDDK kararı ile kesinleşti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Ekim 2022 00:05
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Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

İDDK, Danıştay Onikinci Dairesinin 12/03/2021 tarih ve E:2018/3181, K:2021/1280 sayılı kararını onadı.

Yeni düzenleme Anayasa Mahkemesince uygun bulunmuştu

12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 73. maddesiyle, 969 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden" ibaresinin, "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" şeklinde değiştirildiği, belirtilen yasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğu düşüncesiyle ... İdare Mahkemesince yapılan itiraz neticesinde, 15/12/2017 tarih ve 30271 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarih ve E:2017/113, K:2017/157 sayılı kararıyla, anılan fıkrada yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiğinin görüldüğü,

İptali istenilen madde kanuna uygundur

İptal istemine konu Yönetmelik maddesinde yer alan, üretimi teşvik priminin; Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden işletme bünyesinde görev yapan ve karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre istihdam edilen personele ödeneceği yolundaki düzenlemenin ise, dayanak Kanun maddesiyle aynı hükümleri içermesi nedeniyle, dava konusu Yönetmelik düzenlemesinde üst hukuk normuna ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/3967

Karar No: 2022/373

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... 'yı temsilen ... Sendikası

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Bakanlığı

VEKİLİ: Av. ...

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/03/2021 tarih ve E:2018/3181, K:2021/1280 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01/05/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden ..." ibaresinin ve Sendika üyesi olan davacının üretimi teşvik primi ödenmesi talebiyle yaptığı 17/02/2016 tarihli başvurunun Yönetmelik düzenlemesi dayanak gösterilmek suretiyle reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı Bakanlık işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/03/2021 tarih ve E:2018/3181, K:2021/1280 sayılı kararıyla;

Davanın, 31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01/05/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden ..." ibaresine yönelik kısmı yönünden;

969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, döner sermaye işletmelerinden elde edilen karın en fazla % 80 oranındaki kısmının, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve bu Kanun'un 4/B maddesine tabi personele katkıları oranında ve anılan maddede belirtilen miktarda üretimi teşvik primi olarak ödenebileceği, ödenecek primin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve usüllerin; görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğinin düzenlendiği, söz konusu Kanun maddesinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden" ibaresinin, Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarih ve E:2011/139, K:2012/205 sayılı kararı ile iptal edildiği,

12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 73. maddesiyle, 969 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden" ibaresinin, "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" şeklinde değiştirildiği, belirtilen yasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğu düşüncesiyle ... İdare Mahkemesince yapılan itiraz neticesinde, 15/12/2017 tarih ve 30271 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarih ve E:2017/113, K:2017/157 sayılı kararıyla, anılan fıkrada yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiğinin görüldüğü,

İdarelerin kendilerine tanınan düzenleme yetkisini Anayasa ve kanunlarla belirlenen sınırlar içinde kullanması gerektiği, yasa koyucu tarafından düzenlenen 969 sayılı Kanun'un 3. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde açık bir şekilde, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Kanuna ve bu Kanun'un 4/B maddesine tabi olanlara, katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenebileceğinin belirtildiği,

İptal istemine konu Yönetmelik maddesinde yer alan, üretimi teşvik priminin; Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden işletme bünyesinde görev yapan ve karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre istihdam edilen personele ödeneceği yolundaki düzenlemenin ise, dayanak Kanun maddesiyle aynı hükümleri içermesi nedeniyle, dava konusu Yönetmelik düzenlemesinde üst hukuk normuna ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

Davanın bireysel işlemin iptali istemine ilişkin kısmı yönünden ise;

Davaya konu işlemin dayanağı olan Yönetmelik maddesindeki ibarede hukuka aykırılık bulunmadığından, kadrosu Maliye Bakanlığında olan davacı Sendika Üyesi ...'nın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadrolarında bulunan personele ödenmesi öngörülen üretimi teşvik priminden kendisinin de yararlandırılması için yaptığı 17/02/2016 tarihli başvurusunun reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemde de hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında muhasebe memuru olarak görev yaptığı, 2015 yılına ait olan üretim teşvik priminin aynı işi yaptığı ve aynı kurumda hizmet verdiği gözetilerek kendisine de ödenmesi istemi ile yaptığı başvurunun dava konusu düzenleyici işlem gerekçe gösterilerek ödenmediği, oysa ki davalı idare personeli ile aynı görevi yaptığı, yapılan hizmetin niteliğinde bir farklılık olmadığı dolayısıyla bu primden yoksun bırakılmasının eşitsizliğe neden olduğu, Anayasa ve temel evrensel insan hakları belgelerinde eşit iş yapanların eşit şekilde ücretlendirilmesine işaret edildiği, teşvik ikramiyesi ödemelerinin dava konusu 31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği"nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden.." ibaresi ile sınırlandırılmasının Anayasa'nın 10. ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde düzenlenen liyakat ilkesine ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtilerek, dava konusu Yönetmelik düzenlemesinin ve belirtilen düzenleme dayanak gösterilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Onkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 12/03/2021 tarih ve E:2018/3181, K:2021/1280 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 07/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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