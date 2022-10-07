Anayasa Mahkemesi 13 Ekimde 7 dosyayı esastan görüşecek

B. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (3) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin (3) numaralı fıkrasına eklenen üçüncü cümlenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

4/8/2022 tarihli ve (108) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

4

E.2020/5

10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 637. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas