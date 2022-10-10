Araştırmacının 'fark tazminatı' düzenlemesinin iptal talebine ret

Düzenlemeyi hukuka uygun bulan mahkeme kararı onandı.

Davacı: her ay en az 768,51 TL kesintiye gidiliyor

Davacı tarafından, idarenin keyfi olan tutumu nedeniyle özlük haklarına kısıtlama getirildiği, bulunduğu kadro ve derecenin özel hizmet tazminatı % 155 iken % 125'e çekildiği, ek ödemesinin % 180'den % 165'e çekildiği, aynı şekilde yan ödeme katsayılarının da çekildiği, idarenin bu uygulamasıyla anayasal hakkı olan maaş ve diğer mali haklarında Anayasa ve kanunlara rağmen dava konusu Genelge ile yan ödeme hariç her ay en az 768,51 TL kesintiye gidildiği, döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödemenin ise hiç verilmediği, bu uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

Genelge, kanuna uygun olarak çıkmıştır

Bu durumda, anılan Genelge'de, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 4. maddesinin dördüncü fıkrası ve 13. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesinin üçüncü fıkrasıyla getirilen düzenlemelerin uygulanmasını göstermeye, uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermeye yönelik açıklayıcı bilgilere yer verildiği ve söz konusu yasal düzenlemelere aykırı nitelikte yeni bir kural getirilmediği, bu nedenle söz konusu Genelge'nin dava konusu edilen 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "...fark kapanıncaya kadar..." ibaresinde, üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/3767

Karar No: 2022/587

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLLERİ : Av. ., Huk. Müş. Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 20/04/2021 tarih ve E:2018/3545, K:2021/2129 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında İstanbul. olarak görev yapmakta iken, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4. maddesi uyarınca araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan davacı tarafından; Sağlık Bakanlığının "Araştırmacı unvanlı personel" konulu, 16/04/2014 tarih ve 2014/14 sayılı Genelgesi'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "...fark kapanıncaya kadar..." ibaresinin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların işlem tarihi itibarıyla işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 20/04/2021 tarih ve E:2018/3545, K:2021/2129 sayılı kararıyla;

Sağlık Bakanlığının "Araştırmacı unvanlı personel" konulu, 16/04/2014 tarih ve 2014/14 sayılı Genelgesi'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "...fark kapanıncaya kadar..." ibaresinin iptali istemi yönünden;

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması amacıyla, 02/11/2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlendiği,

Anılan Kararname'nin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrasıyla; Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında "müdür" unvanlı kadrolarda bulunan personelin bu görevlerine son verilerek, Sağlık Bakanlığında "araştırmacı" kadrolarına atanmış sayılmalarının öngörüldüğü,

Bu düzenleme çerçevesinde araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin özlük haklarına yönelik olarak, ilk önce 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 4. maddesinin ikinci fıkrasıyla, daha sonra 6514 sayılı Kanun'un 8. maddesiyle ve son olarak 6525 sayılı Kanun'un 41. maddesiyle farklı nitelikte düzenlemeler getirildiği, uyuşmazlığın bu üç düzenleme kapsamında, müdür unvanlı kadroda bulunmakta iken araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin, dava tarihi itibarıyla müdür kadrosunun mali haklarından (ek ödeme ile zam ve tazminatlarından) yararlanıp yararlanamayacağından kaynaklandığı,

Sağlık Bakanlığında araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin özlük haklarına ilişkin ilk düzenlemenin, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 4. maddesinin dördüncü fıkrasıyla getirildiği, bu düzenlemeyle söz konusu personelin 02/11/2011 tarihi itibarıyla müdür kadrosunda almakta oldukları mali haklarının (sabit bir değer kabul edilmek suretiyle), araştırmacı kadrosunun mali haklarından daha fazla olması halinde, aradaki fark tutarın herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödeneceğinin belirtildiği,

Söz konusu personelin özlük haklarına ilişkin ikinci düzenlemenin, 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6514 sayılı Kanun'la, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 13. maddeyle getirildiği, bu düzenlemeyle, söz konusu personelin özlük hakları yeniden belirlenerek araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin 18/01/2014 tarihinden itibaren önceki kadrosu olan müdür kadrosunun özlük haklarından (ek ödeme ile zam ve tazminatlar gibi) yararlandırılmasının öngörüldüğü,

Bu defa, 6514 sayılı Kanun'un yürürlüğe konulmasından yaklaşık 40 gün sonra, 27/02/2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6525 sayılı Kanun'la, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 11. maddenin üçüncü fıkrasıyla, "müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde" bulunmakta iken, kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması, kapatılması veya özelleştirme uygulamaları kapsamında "araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapıldığı,

6525 sayılı Kanun'la kamu kurum ve kuruluşlarının geneline yönelik olarak getirilen bu düzenlemeyle, araştırmacı kadrosunda bulunan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesi kapsamında ödenen "zam ve tazminatları" ile 375 sayılı Kanun Hükmün Kararname'nin Ek 9. maddesine göre verilen "ek ödeme"nin araştırmacı kadrosu yerine müdür yardımcısı kadro unvanı esas alınarak ödenmesinin öngörüldüğü, ayrıca bu düzenlemenin, Sağlık Bakanlığında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 13. maddesi kapsamında özlük hakları belirlenen "araştırmacı" kadrosunda bulunan personel hakkında da uygulanacağının açıkça kurala bağlandığı, böylece Sağlık Bakanlığında müdür kadrosundan araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin özlük haklarına ilişkin üçüncü düzenlemenin yürürlüğe konulduğu,

6525 sayılı Kanun'la getirilen bu son düzenlemeyle, Sağlık Bakanlığında müdür kadrosundan araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin özlük haklarının yeniden belirlendiği ve söz konusu personelin maaş unsurları içerisinde yer alan "zam ve tazminatları ile ek ödemelerinin", 663 sayılı Kanun'un Geçici 13. maddesi kapsamında "müdür" unvanı yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında "müdür yardımcısı" unvanı esas alınarak ödenmesi, böylece Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanların mali haklarında (ek ödeme ile zam ve tazminatlarında) yeknesaklık sağlanarak kurumlar arası ücret farklılıklarının giderilmesinin amaçlandığı,

Buna göre, araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin özlük haklarına ilişkin olarak son düzenleme niteliğindeki 6525 sayılı Kanun'la, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Geçici 11. maddenin üçüncü fıkrasına göre araştırmacı kadrosunda bulanan personelin zam ve tazminatları ile ek ödemelerinin 27/02/2014 tarihinden itibaren "müdür yardımcısı" unvanı esas alınarak ödenmesi, bununla birlikte anılan tarihten önce aylık ve diğer ödemelerin daha fazla olması halinde, aradaki fark kapanınca kadar tazminat olarak ödenmesi gerektiği,

Her ne kadar, 6514 sayılı Kanun'la getirilen düzenlemeyle araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanlara önceki kadrolarının mali haklarının ödenmesi öngörülmüş ise de, anılan Kanun'dan 40 gün sonra yürürlüğe konulan 6525 sayılı Kanun'la söz konusu personelin ek ödeme ile zam ve tazminatlarının "müdür yardımcısı" kadro unvanına göre ödenmesi gerektiği açıkça düzenlendiğinden bu personelin ek ödeme ile zam ve tazminatlarının, önceki kadro unvanları esas alınarak ödenmesine olanak bulunmadığı,

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin mali haklarına yönelik getirilen farklı yasal düzenlemeler nedeniyle uygulamada oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığının 16/04/2014 tarih ve 2014/14 sayılı Genelgesi'nin dava konusu edilen 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle, müdür kadrosunda bulunmakta iken araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin mali haklarının 27/02/2014 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenmesi, bununla birlikte 18/01/2014 - 26/02/2014 tarihleri arasında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 13. maddesine göre belirlenen mali haklarının daha fazla olması halinde aradaki farkın herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar tazminat olarak ödenmesinin öngörüldüğü,

Bu durumda, anılan Genelge'de, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 4. maddesinin dördüncü fıkrası ve 13. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesinin üçüncü fıkrasıyla getirilen düzenlemelerin uygulanmasını göstermeye, uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermeye yönelik açıklayıcı bilgilere yer verildiği ve söz konusu yasal düzenlemelere aykırı nitelikte yeni bir kural getirilmediği, bu nedenle söz konusu Genelge'nin dava konusu edilen 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "...fark kapanıncaya kadar..." ibaresinde, üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

Yoksun kalınan parasal hakların işlem tarihi itibarıyla işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden;

Söz konusu Genelge çerçevesinde davacının mali haklarının (ek ödeme ile zam ve tazminatlarının) 27/02/2014 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesinin üçüncü fıkrasına göre müdür yardımcısı unvanı esas alınarak belirlendiği, ayrıca 18/01/2014 - 26/02/2014 tarihleri arasındaki 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 13. maddesine göre belirlenen mali haklarının (müdür unvanı esas alınarak belirlenen ek ödeme ile zam ve tazminatlarının) 27/02/2014 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen mali haklarından (müdür yardımcısı unvanı esas alınarak belirlenen ek ödeme ile zam ve tazminatlarından) fazla olması nedeniyle, aradaki fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödendiği,

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, Genelge'nin dava konusu edilen kısmının hukuka uygun olduğunun saptandığı, müdür olarak görev yapmakta iken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan ve fark tazminatı ödemesi sona eren davacıya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mali haklarının (ek ödeme ile zam ve tazminatlarının) müdür unvanı esas alınarak ödenmesi mümkün olmadığından, ortada tazmini gereken parasal bir hak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, idarenin keyfi olan tutumu nedeniyle özlük haklarına kısıtlama getirildiği, bulunduğu kadro ve derecenin özel hizmet tazminatı % 155 iken % 125'e çekildiği, ek ödemesinin % 180'den % 165'e çekildiği, aynı şekilde yan ödeme katsayılarının da çekildiği, idarenin bu uygulamasıyla anayasal hakkı olan maaş ve diğer mali haklarında Anayasa ve kanunlara rağmen dava konusu Genelge ile yan ödeme hariç her ay en az 768,51 TL kesintiye gidildiği, döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödemenin ise hiç verilmediği, bu uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 20/04/2021 tarih ve E:2018/3545, K:2021/2129 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 23/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.