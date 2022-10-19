Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Kurul, işlediği iddia edilen bazı suçlardan beraat kararı alan ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan HAGB kararı verilen memurun bu fiilleri dikkate alınarak memuriyetine son verilmesini hukuka uygun buldu.

Danıştay 5. Daire işlemi iptal etmişti.

Davacının hem ceza davasına hem de disiplin soruşturmasına konu olan fiilinin, ceza hukuku bakımından görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna göre disiplin hukuku açısından da kusurlu olduğu görülmüşse de, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici davranış niteliğinde olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İlk derece mahkemesi kararında ısrar etti.

Davacının hem ceza davasına hem de disiplin soruşturmasına konu olan fiilinin, ceza hukuku bakımından görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna göre disiplin hukuku açısından da kusurlu olduğu açık olduğundan, eylemine uyan disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İDDK ısrar kararını onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/1692

Karar No: 2022/270

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ: Av....

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Bakanlığı

VEKİLİ: Av....

İSTEMİN KONUSU:

.... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K: ...sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

...Cumhuriyet Başsavcılığında zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla;

Olayda, davacı hakkında adli ve idari makamlarca yapılan soruşturmalar neticesinde, davacının, özellikle Bursa İcra Müdürlükleri tarafından satışı gerçekleştirilen değeri yüksek taşınmaz ve araçlar için alıcı konumundaki kişilerle temasa geçip kendilerine yardımcı olma gayesiyle maddi menfaat temin ettiği, bu bağlamda .... İcra Müdürlüğünün... sayılı dosyası üzerinden satışa sunulan Çekirge semtindeki 1.100.000,00-TL bedelli hacizli bir gayrimenkulün, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının aynı sayılı soruşturma dosyasında hakkında kamu davası açılan bir kişiye ucuz fiyata satılmasını sağlamak için yine aynı dosyada isimleri geçen bazı kişilerle işbirliği halinde, Bursa 11. İcra Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tapu Sicil Müdürlüğü gibi kurumlar nezdinde bazı gayrı resmi girişimlerde bulunduğu, ayrıca bir kısmı imar alanı dışındaki bahse konu taşınmazın tamamını imar alanına dahil etmek için bir şahıs ile 05/08/2008 tarihli yazılı bir taahhütname imzaladığı, bu kişiden toplam 52.000,00-TL para aldığı, haksız şekilde kazandığı parayı aklamak içinde yarısıyla suç tarihinde henüz reşit olmayan kızı adına bir adet otomobil satın aldığı, bu tür işleri meslek haline getirdiğinin tespit edildiği anlaşıldığından, eylemine uyan disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 07/11/2016 tarih ve E:2016/19801, K:2016/5600 sayılı kararıyla;

Davaya konu disiplin cezasına dayanak alınan olaylarla ilgili olarak davacının da aralarında bulunduğu şahıslar hakkında yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla ilgili olarak yapılan ceza yargılaması sonucunda, ihaleye fesat karıştırmak suçundan dolayı .... Ağır Ceza Mahkemesinin ...tarih ve ...karar sayılı dosyası kapsamında beraatine karar verildiği ve bu kararın temyizde onandığı, davacı hakkında yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan anılan Mahkemece kurulan 11 ay 20 gün hapis ve 5000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına yönelik kısmın Yargıtay .... Ceza Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı ilamı ile bozulduğu, Yargıtay bozma kararı sonrasında .... Ağır Ceza Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararı ile görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği gerekçesiyle 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verildiği; davacı hakkında 3628 sayılı Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yapılan ceza yargılamasında .... Asliye Ceza Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararı ile davacının beraatine karar verildiği, bu kararın temyiz edilmeden kesinleştiği, yine disiplin soruşturmasına konu aynı eyleminden dolayı .... Asliye Ceza Mahkemesinin E:...sayılı dosyasında görevi kötüye kullanma suçunu işlediğinden bahisle yapılan ceza yargılaması sonucunda davacının beraati yönünde karar verildiği ve yine bu kararın da temyiz edilmeden kesinleştiği,

Bu durumda, davacının hem ceza davasına hem de disiplin soruşturmasına konu olan fiilinin, ceza hukuku bakımından görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna göre disiplin hukuku açısından da kusurlu olduğu görülmüşse de, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici davranış niteliğinde olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında ise hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılarak .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

.... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla;

Davaya konu disiplin cezasına dayanak alınan olaylarla ilgili olarak davacının da aralarında bulunduğu şahıslar hakkında yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla ilgili olarak yapılan ceza yargılaması sonucunda, ihaleye fesat karıştırmak suçundan dolayı... Ağır Ceza Mahkemesinin... tarih ve... karar sayılı dosyası kapsamında beraatine karar verildiği, bu kararın temyizde onandığı,

Davacı hakkında yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan anılan Mahkemece kurulan 11 ay 20 gün hapis ve 5.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına yönelik kısmın Yargıtay .... Ceza Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı ilamı ile bozulduğu, Yargıtay bozma kararı sonrasında .... Ağır Ceza Mahkemesinin ...tarih ve E:...K:...sayılı kararı ile görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği gerekçesiyle 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasına karar verildiği,

Davacı hakkında 3628 sayılı Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yapılan ceza yargılamasında .... Asliye Ceza Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararı ile davacının beraatine karar verildiği, kararın temyiz edilmeden kesinleştiği, yine disiplin soruşturmasına konu aynı eyleminden dolayı .... Asliye Ceza Mahkemesinin E:...sayılı dosyasında görevi kötüye kullanma suçunu işlediğinden bahisle yapılan ceza yargılaması sonucunda davacının beraati yönünde karar verildiği ve kararın temyiz edilmeden kesinleştiği,

Bu durumda, davacının hem ceza davasına hem de disiplin soruşturmasına konu olan fiilinin, ceza hukuku bakımından görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna göre disiplin hukuku açısından da kusurlu olduğu açık olduğundan, eylemine uyan disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi eklenmek suretiyle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Dairenin bozma kararında belirttiği üzere fiilinin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici davranış niteliğinde olmadığı, Devlet memurluğundan çıkarma cezasında bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile .... İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine;

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin .... İdare Mahkemesinin temyize konu ...tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.