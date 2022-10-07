Hastanede yedikleri yemekten zehirlenen 50 kişi tedaviye alındı
Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 17:56
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde et döner, pilav ve çorba yiyen hastane personeli ile refakatçiler, bir süre sonra istifra şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.
Yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız