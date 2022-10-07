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Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıklayarak, "Şartlarını sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i yani 614 bin öğretmenimiz, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe başvurdular. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Ben hepinize, tüm manipülasyonlara, trollere rağmen göstermiş olduğumuz teveccühten dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 18:41
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Bakan Özer uzman ve başöğretmen sınavına başvuranların sayısını açıkladı

Bakan Özer, Afyonkarahisar'da katıldığı programda öğretmenlerin Kasım 2022'de girecekleri 'Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, kanunla 60 yıllık bir hayalin gerçek olacağını ifade ederek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapmak istediğimiz şey eğitim sisteminin içerisinde öğretmenlerimizin hayat boyu öğreticiler olarak gelişimlerini desteklemek. Öğretmenlik meslek kavramı şu haliyle bir başlangıç, 60 yıllık bir hayal. Ama mevcut yasa sadece bir başlangıç. Yeni ilavelerle, yeni haklarla öğretmenliğin toplumdaki statüsü çok daha iyi noktalara gelecektir" dedi.

"Siyasiler bu alanda rant gördüler"

Kanunla ilgili yapılan eleştirilere ve manipülasyonlara yanıt veren Bakan Özer, bu olayın siyasiler tarafından ranta çevrildiğine de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu uzmanlık ve başöğretmenlikle ilgili toplumda 2-3 aydan beri çok ciddi manipülasyon oldu, hepinizin malumu. Bu yeni bir sistem değil. 2004 yılındaki Hüseyin Çelik bakanımız zamanındaki uygulamanın problemlerden arındırılmış hali. Neydi? Kota vardı, kota yok şuanda. Biz iyi bir şey yaptığımızı zannediyorduk ya bir anda kıyamet kopuyor. 'İtibarıma dokunmayın, tüm öğretmenler uzman öğretmendir' diye. Sistemi hiyerarşiye boğarak öğretmenler arasında ayrımcılık yapma diye bir derdimiz yoktu, zaten var sistemin içerisinde. Sonra baktık ki tek problem sınavmış, sınava girmekle ilgiliymiş. Sınavla ilgili örnek soru kitapçıklarını yayınladığımız zaman öğretmenlerimiz artık daha sıcak bir şekilde olaya bakmaya başladılar ve o troller, manipülatörlerin etkisi giderek sistemde azalmaya başladı. Siyasiler bu alanda rant gördüler, öğretmenlerimizin sınava girmemeleri ve boykot etme çağrıları yaptılar. İnanılmaz, öğretmenlerin kutsallığı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin bu kanunu öğretmeni taciz ettiğini iddia ettiler."

"Siyasi malzeme olarak istismar edenlere rağmen teveccüh fazla"

Kanun kapsamında yapılacak sınava başvuran öğretmen sayısını da açıklayan Bakan Özer, "Şartlarını sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i yani 614 bin öğretmenimiz, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe başvurdular. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 96'sı sınava başlıyor. Ben hepinize, tüm manipülasyonlara önem veren, tüm trollere rağmen, siyasi malzeme olarak istismar edenlere rağmen mesleki öğretmenlik meslek kanununun kariyer sistemine göstermiş olduğumuz teveccühten dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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