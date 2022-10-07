Engelli öğretmenin akülü aracını çaldılar

Hayat dolu, mesleğine yıllarını vermiş, çok sevilen bir İngilizce öğretmeni o. Doğuştan yürüme engelli. O öğretmenin, işini yapmasını sağlayan akülü aracı, İstanbul'da bir sabah vakti çalındı.

Hırsız, akülü aracı güvenlik kamerasının görmediği kör bir noktada çaldı. İngilizce öğretmeni, eli ayağı olan aracın çalınması yüzünden mesleğinde de zorluk yaşamaya başladı.

Akülü aracı ile sınıfa kadar gittiğini söyleyen öğretmen, "Sınıfta öğrencilerime sözlü olarak ders anlatırken fiili olarak da onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

30 yıldır mesleğini sürdüren öğretmen, akülü aracının bulunması için yardım talep ediyor. Öte yandan dışarıda kullandığı akülü arabasının da çalınmasından endişe duyuyor.

Polisler çalınma anına ait kamera görüntüsü olmasa da, hırsızları bulmak için sıkı bir çalışma başlattı.