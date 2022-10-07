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Bakan Nebati: Yılbaşında maaş artışları enflasyonun altında olmayacak

Bakan Nebati, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda duruşu net. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesi içerisinde asgari ücretli hiçbir şekilde enflasyonun altında kalmayacak. Memur-emekli maaşları da öyle' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ekim 2022 22:00
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, özel bir TV kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Enflasyon sadece Türkiye'nin problemi değil, Tüm dünyanın problemi. ABD'de enflasyon sürekli tartışılır halde. Küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor bu artışın sebebi olarak. Salgında iş yerleri kapandı, üretim durdu, sağlık sistemleri birçok yerde adeta çöktü. İnsanların bir yıl sonrasına ilişkin ön görüleri kayboldu. Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin ve dünyanın normalleşeceğini öngörüyorduk. 21 Şubat'ta savaş başladı. 3 gün sürecek denilen savaş bugün Avrupa'yı kuşatmış durumda.

Enerji ithalatçısıyız, bunun çok ağır bir baskısı oldu. Geçen yıl hiçbir makro ekonomik göstergenin desteklemediği kurlardaki ani değişiklikler yaşandı. Türkiye'deki enflasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi kurdaki ani yükselişti. 20 Aralık günü sahte belgeler dolaşıyordu. Bir diğer sebep ise beklentiler elbette. Birçok işletme stoklara girdiler salgın ve savaş sonrası. Yarına fiyatlar yükselebilir diye düşündüler.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Enflasyonun en büyük sebeplerinden biri kurdaki artış. Enflasyonda sert frene basmıyoruz, önce artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir düşüş var. Dünyadaki fiyatların da gevşemesiyle, enflasyonda sert frene basmadan, insanları işsiz bırakmadan kademeli şekilde azaldığını göreceğiz.

Gıdadaki enflasyonda bir oynama toplumun birçok kesimini etkiliyor. Gıda enflasyonunu herkes hissediyor. Enflasyonunun etkilendiği grup özellikle dar gelirliler. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir duruşu var: Dar gelirliler ve sabit gelirliler özellikle her türlü zorluktan en az etkilenecek şekilde yapılanıyoruz.

KENTTE ÜRETİM MODELİ

Domatesin Antalya'dan İstanbul'a gelmesinden ziyade, seracılığın geliştirilmesiyle, nakliyeki maliyetleri de düşürebiliriz. Tabii ki ekonomide yaptım hemen karşılığını alayım demek çok mümkün olmuyor. Bu modelin zaman maliyeti olacak.

FIRSATÇILIKLA MÜCADELE

Bu konuda çok iddialı bir şey söyleyeyim. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı sahaya indirmeyin demiştik. Geçen yıl sadece yapılan denetim sayısı 120 bin. Bu yıl bugün itibarıyla 550 bin. Yıl sonuna kadar da 1 milyon hedef koymuşuz. Bu işlerde azami faydanın üzerinde kar elde etmek isteyenler olabilir. Burada vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemeye çalışıyoruz. Kamunun gücünü göstermek istiyoruz.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Cari dengeyi yakalamış hatta cari fazlayı veren bir ekonomi hedefliyoruz. Türkiye 90'lı yıllarını kaybetti. Türkiye bir dengeye ulaşmaya çalışıyordu. 2002 yılında AK Parti ile Türkiye yeni bir denge oluşturdu. Bizler faiz, enflasyonun üzerinde olmalı öğretisini reddediyoruz. Bu yeni dengenin sancılı da olsa gerçekleşeceğini ve Türkiye'nin orta gelir tuzağında kurtulacağına inanıyorum. Faiz tek haneye inecek, adımlar atılacak. Enerji fiyatlarının düşmesiyle Türkiye bu dengeye ulaşacaktır.

'FAİZ ENFLASYONUN ÜSTÜNDE OLMALI ÖĞRETİSİNİ REDDEDİYORUZ'

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Bize bir şey öğretildi; faiz enflasyonun üstünde olması lazım. Biz bu öğretiyi reddediyoruz. Dünya kendisi uygulamıyor ama diyor ki siz uygulayın. Merkez bankalarının faiz artırımları enflasyonun üzerinde bir faiz artışı değil. Makas neden bu kadar geniş? Biz paradigma değiştirdik; Türkiye ekonomi modeli dedik. Bu tasarım bir model değişikliğidir. Biz bu sancılı süreci dışarıdan gelen savaş baskısı ile şiddetli hissettik ve makas açıldı. Orta gelir tuzağından kurtulacağız ve bir denge sağlanacak. Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, faiz tek haneye inecek. Adımlar atılacak. Hükümetimizin birinci önceliği enflasyon. Enflasyon herkesi ilgilendiriyor.

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak.


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