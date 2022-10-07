Ali Yalçın: Üniversite ile ilgili iddialar ne yazık ki doğru
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; 'Yarısı bile doğruysa diyeceğim ama fazlası var ne yazık ki! Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile ilgili nepotizm başta olmak üzere tüm iddialar @YuksekogretimK tarafından soruşturulmalı ve gereği yapılmalıdır.' dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Sendika yetkilisi, Rektör hakkında iddialar için yetkili kurumları göreve çağırdı' haberimizi alıntılayarak sosyal medya hesabından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile ilgili iddialar hakkında paylaşımda bulundu.
Ali Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Yarısı bile doğruysa diyeceğim ama fazlası var ne yazık ki!
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile ilgili nepotizm başta olmak üzere tüm iddialar @YuksekogretimK tarafından soruşturulmalı ve gereği yapılmalıdır.
Sendika yetkilisi, Rektör hakkında iddialar için yetkili kurumları göreve çağırdı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yarısı bile doğruysa diyeceğim ama fazlası var ne yazık ki!Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) October 7, 2022
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile ilgili nepotizm başta olmak üzere tüm iddialar @YuksekogretimK tarafından soruşturulmalı ve gereği yapılmalıdır.@tcbestepe | @erolozvar @toguresmi https://t.co/HKVuF04Xrz