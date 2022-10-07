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Kripto para borsasında dolandırıcılık: 'Güvenlik açığının kurbanı oldular' iddiası

Türk vatandaşlarına ulaşarak güven kazanan ve yurt dışı kaynaklı cüzdan hesaplarına para gönderilmesini sağlayan kripto para dolandırıcılığı olaylarının üzerine Avukat Sezayi Balkan suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusunda, "Dolandırılan şahısların hepsinin kripto para borsalarında hesapları mevcuttur. Bu bakımdan müştekilere ait kimlik ve IP adreslerinin sızdırıldığı, veya hacklendiği, şüphelilerin bu sayede müştekiler ile iletişim kurduğu düşünülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ekim 2022 23:24
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Kripto para borsasında dolandırıcılık: 'Güvenlik açığının kurbanı oldular' iddiası

Türk vatandaşlarına ulaşarak güven kazanan ve ardından yurt dışı kaynaklı cüzdan hesaplarına para gönderilmesini sağlayan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Avukat Sezayi Balkan suç duyurusunda bulundu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Avukat Sezayi Balkan tarafından müvekkili M.E. adına sunulan suç duyurusunda, 176 bin 706 dolarlık dolandırıcılık olayı anlatıldı. Dilekçede mağdur M.E.'nin sosyal medyadan tanıştığı yabancı uyruklu S.K. ile Hong Kong'a ait olduğu düşünülen telefon numarası üzerinden iletişimini sürdürdüğü anlatıldı. Şüphelinin müşteki M.E. ile arkadaşlık kurduğu da belirtilen dilekçede "Şüpheli aslen Güney Koreli olduğunu ifade etmiştir. Müvekkil ile yazılı ve sesli telefon görüşmeleri yapan şüpheli, iş ve kazanç konusu hakkında konuşmalar yapmıştır. Konuşma esnasında konu kripto para konusuna gelmiştir. Şüpheli, müvekkile ne kadar yatırırsa o kadar kazanacağına yönelik ifadelerde bulunmuştur. Şüphelinin yönlendirmeleri üzerine müvekkil, bir kripto para borsasındaki hesabından yabancı bir cüzdan adresine para aktarmaya başlamıştır. Müşteki, yabancı cüzdan adresine toplamda 176 bin 706 dolar para göndermiştir. Daha sonra müvekkil para çekmek istediğinde sistem buna izin vermemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu dolandırıcılık yönteminin yeni olduğu belirtilen suç duyurusunda, ülke çapında ne kadar mağdur vatandaşın olduğunun bilgisinin kesin olarak bilinmediği de aktarıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılarak şikayetçi olduğunun belirtildiği suç duyurusunda "Dolandırılan şahısların hepsinin kripto para borsalarında hesapları mevcuttur. Bu bakımdan müştekilere ait kimlik ve IP adreslerinin sızdırıldığı veya hacklendiği şüphelilerin bu sayede müştekiler ile iletişim kurduğu düşünülmektedir. İlgili firmalarda güvenlik açığı olup olmadığı veya ilgili firmalarda veri sızdırılmasına ilişkin bir durum olup olmadığı soruşturulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılması talep edilen dilekçede, kripto para borsalarında güvenlik açığı ya da veri sızdırılmasına ilişkin bir durumun olup olmadığının da soruşturulması talep edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Sezayi Balkan, dolandırıcıların vatandaşlara sosyal medyadan ya da web sitelerinden ulaştığını söyleyerek "Mağdurlar ile belli bir süre arkadaşlık kurup etkileri altına alarak kripto para firmalarındaki paraları kendi kripto para firmalarına transferini sağlamaktadırlar. Mağdurlar parayı çekmek istediklerinde çekememektedirler. Dolandırılan tüm vatandaşların bir kripto para hesabı mevcut. Biz bu noktada şunu düşünmeden edemiyoruz; dolandırıcılar mağdurlara nasıl ulaşıyor? Kripto para piyasasında güvenlik açığı mı var veya veri sızdırılıyor gibi bir algı oluştu bizde. Vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin ve IP adreslerinin sızdırıldığını düşünmekteyiz. Bu bakımdan kripto para firmalarına çağrıda bulunmak istiyoruz. Herhangi bir güvenlik açıkları varsa gözden geçirmelerini, veri sızıntısı varsa bu durumu tespit etmelerini söylüyoruz. Suç duyurularında buna dikkat çektik. Savcılıktan bu yönde soruşturma açılması yönünde talepte bulunduk" dedi.

Kripto para yatırımcılarına da tavsiyelerde bulunan Avukat Balkan "Şayet böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa, web sitesinin domain adresini sorgulamalarını, domain yaşının kaç yaşında olduğuna bakmalarını ve site trafiğine bakmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

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