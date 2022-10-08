Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Gazete 'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 22/11/2000 tarihli ve 24238 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.
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