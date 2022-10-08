Faiz çılgınlığı dünyayı batırıyor

Amerikan Merkez Bankası FED'in öncülüğünde devam eden hızlı faiz artışları ekonomileri çöküşe götürüyor. Artan faiz oranları ile dünyada para dolara kayarken yatırım iştahı azalıyor, işsizlik artıyor. Faiz artışına rağmen artan enflasyon oranları ile alım gücü de hızla eriyor. Ekonomistler yaşanacak bir ekonomik buhranda kazananın olmayacağına dikkat çekiyor.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Finansal Piyasalar Araştırma Direktörü Prof. Dr. Dorothea Schafer, FED'in şahin politikasının "ben merkezli" olduğunu ve diğer ülkelerdeki merkez bankaları ile koordinasyon aranmaksızın başlatıldığını söyledi. Bu durumun Avrupa'nın yanı sıra diğer tüm ülke ekonomilerine de zarar verdiğini vurgulayan Schafer "Dünya çapında bütün ülkeler kendi para birimlerini ve ticaret hadlerini korumak için FED'in agresif faiz artırımlarını takip etmek zorunda kalıyor. Ciddi bir resesyonun eşiğinde olmasına rağmen yüksek enerji fiyatları nedeniyle diğer ülkeler de faiz oranlarını artırmak zorunda kalıyor ve bu da onların ekonomilerine önemli derecede zarar verecektir. FED, en son faiz oranlarını bu kadar agresif yükselttiğinde küresel finansal krizle sonuçlanmıştı" diye konuştu.

Kobe Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Araştırma Enstitüsü'nde Prof. Dr. Charles Yuji Horioka da FED ve ECB'nin faizleri çok hızlı ve keskin bir şekilde yükselttiğini belirterek "Eğer politikalarını değiştirmezlerse yaşanabilecek resesyonun oldukça ciddi olma tehlikesi taşıdığını düşünüyorum" dedi. AMP Capital Yatırım Stratejisi Başkanı ve Başekonomist Shane Oliver ise 1970'ler tarzı yüksek enflasyona sürekli bir dönüşün ekonomiler, yaşam standartları, istihdam ve yatırımlar için çok kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Bu nedenle merkez bankalarının enflasyonu düşürme taahhüdünün iyi bir haber olduğunu ifade eden Oliver, ancak FED'in çok uzun süre şahin kalacağından endişe duyduğunu dile getirdi. Oliver, şu anda küresel çapta görülen agresif parasal sıkılaştırmanın geniş kapsamlı bir sorun olmaya devam ettiğini aktararak, "Tehlike şu ki; FED ve diğer merkez bankaları enflasyon, istihdam verilerine ve para politikasına daha fazla dikkat etmeleri gerekirken aşırı büyük faiz artırımlarına kilitlenmesidir. FED'in bir kriz olana kadar faiz oranlarını artırmaya devam etme konusunda talihsiz bir eğilimi var. Bu aşırı sıkma, derin bir resesyon riskine yol açabilir" uyarısında bulundu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını belirtti.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ ÜÇÜNCÜ DEFA DÜŞÜRDÜ

Dünya çapındaki merkez bankalarının artan enflasyonu ehlileştirme umuduyla faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte kasvetli tahminler geliyor. IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, küresel büyüme tahminlerini şimdiden üçüncü defa düşürdü. 2022 için yüzde 3,2'ye çeken IMF, 2023 için yüzde 2,9'a indirdiğini açıkladı. Yeni tahminle birlikte dünya ekonomik büyümesinin 2026'ya kadar 4 trilyon dolar daha düşük olması öngörülüyor.