Anayasada beş madde değişecek

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklif ile anayasada 5 ayrı maddede değişiklik yapılacağı belirtildi. Pazartesi günkü kabine toplantısının gündemine getirilmesi planlanan taslak ile başörtüsü nedeniyle hiç kimsenin ayrımcılığa tabi tutulamayacağı, kamu haklarından yoksun bırakılmayacağı net ifadelerle hükme bağlanması hedefleniyor. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslağa göre, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10, 'Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını' düzenleyen 13, 'Eğitim ve öğrenim hakkını' düzenleyen 42, 'çalışma hakkı' başlıklı 49 ve 'Kamu hizmetlerine girme' başlıklı 70'inci madde üzerinde değişiklik yapılması hedefleniyor.

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK

Bu maddelere eklenecek yeni hükümlerle, 'devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda' olacak. Eğitim ve öğrenim hakkı maddesi 'Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimsenin eğitim ve öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemeyeceği' kapsamında düzenlenecek. Anayasa'nın 49'uncu maddesinde düzenlenen 'Çalışma hakkı' hükümleri de yine başörtüsüne güvence getirilecek şekilde yeniden yazılıyor. Bu düzenlemeye bağlı olarak 70'inci maddedeki kamu hizmetlerine girme hükümleri de değiştirilecek. Böylece çalışma hayatı, kamu hizmetlerinden yararlanma ve eğitim hayatında başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamayacağı hükme bağlanacak.

YORUMA AÇIK OLMAYACAK

AK Parti kaynakları, başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliklerin ileride 'Kötü niyetli uygulamaların' önüne geçecek netlikte olacağını kaydetti. AK Parti kurmayları "Yeni düzenlemeler yoruma açık olmayacağı, bunlara aykırı hiçbir düzenleme yapılamayacağı veya uygulamaya gidilemeyeceği şekilde olacak" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU