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'Her okuldan en az 5 öğretmen ilk yardım eğitiminden geçecek'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hedefimiz tüm okullarımızda, her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin ilk yardım eğitiminden geçmesini sağlamak." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2022 10:15
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'Her okuldan en az 5 öğretmen ilk yardım eğitiminden geçecek'

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlıkça ilk yardım eğitimlerinin, 81 ilde bulunan uluslararası yetkinliğe sahip 83 merkezde verildiği belirtildi.

İki gün süren uygulamalı ilk yardım eğitimlerinde, genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, böcek sokması, boğulma gibi pek çok başlıkta hayat kurtaracak müdahalelerin de öğretildiği bildirildi.

Açıklamada, 2019-2020 arasında 55 bin 460 öğretmen, yönetici ve personele, bu yılın başından itibaren de 185 bin öğretmen ve yöneticiye eğitim verildiği kaydedildi.

Bakan Özer de konuya ilişkin açıklamasında, 19 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin bulunduğu eğitim sisteminde, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin günün büyük bölümünü okullarda geçirdiğine dikkati çekti.

Özer, "Kazalar, özellikle çocuklarımızın solunum yollarına ve burunlarına yabancı maddelerin kaçması, yaralanmalar, zehirlenmeler gibi günlük yaşantının bir parçası olan, öngörülemeyen vakalarda hızlı bir şekilde müdahale etmek, okullarımızın çok daha sağlıklı güvenli ortamlar olması anlamında çok büyük öneme sahip. Bu nedenle Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi ilk yardım eğitiminden geçirmeyi hedefledik." açıklamasını yaptı.

- Şu ana kadar 185 bin öğretmene ilk yardım sertifikası

Bu kapsamda şu ana kadar 185 bin öğretmenin ilk yardım sertifikası almasını temin ettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Hedefimiz tüm okullarımızda, her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin bu eğitimden geçmesini sağlamak. Dolayısıyla 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 500 bin okul yöneticisi ve öğretmenimizin ilk yardım sertifikasına sahip olmasını temin etmek. Ayrıca şu ana kadar 210 bin öğrencimizin ilk yardım eğitimi almasını da sağladık. Burada da hedefimiz yılsonuna kadar 500 bin öğrencimize ulaşmak, ilk yardım kültürünün ve bilgisinin tüm okullarımızda yaygınlaşmasını sağlamak."

Emine Erdoğan'ın himayesinde aile okulu projesi kapsamında 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Özer, "Bu aile okulu projesinin içindeki en önemli eğitim kurslarından bir tanesi de ilk yardım eğitimi. Dolayısıyla inşallah bu hedef gerçekleştiği zaman 2022 yılının sonuna kadar da 1 milyon ailemizin ilk yardım eğitiminden geçmesini temin etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Özer, böylece ebeveynlerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve öğrencilerin günlük yaşantıda karşılaşabilecekleri ve çok küçük müdahalelerle rahat bir şekilde çözebilecekleri problemlerin, sağlıkla ilgili problemlerin hızlı bir şekilde büyük maliyetleri ödemeden giderilebilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

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